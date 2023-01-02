«Да она беременна!»: Анна Асти пришла на собственный концерт с подозрительным животиком

Украинская певица Анна Асти потрясла сових зрителей. На концерте в одном из московских клубов звезда предстала перед публикой в черном облегающем комбинезоне, покрытым переливающимися стразами.

Однако удивила зрителей отнюдь не одежда, а то, что скрывалось под ней. Особенно внимательные зрители обратили внимание, что у певицы появился... подозрительный животик.

Мнения поклонников моментально разделились: одни начали активно критиковать безвкусный фасон комбеза, другие - бросились в комментарии с домыслами о возможной беременности тридцатидвухлетней Анны.

«Асти похожа на беременного жука-пожарника в этом кошмарном луке,» - писали наиболее злобные фолловеры.

Может быть, Комбез и впрямь ужасный, но вопрос не в нем, а в том, беременна ли она, - комментирует внешний вид девушки телеграм-каналы.