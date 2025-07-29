«Да, мне стыдно»: Лера Кудрявцева вышла на связь с признанием после скандала с пьющим мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева сделала заявление после скандала с мужем из-за его алкоголизма. Артистка вышла на связь в личном блоге и неожиданно призналась: «Мне стыдно».

Недавно Лера Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью супруга. Телеведущая в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила Игоря Макарова, но ее усилия оказались напрасными: «Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала „созависимой“». В ответ хоккеист нецензурно обругал жену, а та дала понять, что не намерена страдать после публичных оскорблений.

Минувший вечер артистка провела в ресторане в компании Виталия Гогунского и Михаила Галустяна. Лера Кудрявцева осталась в восторге от совместного ужина с известными холостяками: «Какой чудесный вечер! Я улыбаюсь, у меня прекрасное настроение». Недавно телеведущая также призналась, что набрала 7 кг. В ответ Тина Канделаки опубликовала видео из спортзала, замотивировав ее начать заниматься спортом.

«Тина, ну ты машина. Да, мне стыдно, но я стремлюсь», — заявила Лера Кудрявцева.

Напомним, в 2024 году артистка и спортсмен уже переживали кризис в отношениях. В январе Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы хоккеиста с алкоголем. Спустя время телеведущая призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.

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