«Да, да, да!»: победительница «Голос. Дети» Алиса Кожикина выходит замуж за 20-летнего актёра

Об этом Кожикина рассказала в своих соцсетях.

Алиса прославилась в 2014 году, когда стала первой победительницей вокального проекта «Голос. Дети». Тогда её наставником был продюсер Максим Фадеев. После шоу певица продолжила музыкальную карьеру и активно выступает по сей день.

Матвей Алексашин сделал предложение руки и сердца во время совместной поездки на Бали. Романтический момент случился прямо на пляже тропического острова. 20-летний актёр известен российским зрителям по роли в сериале «Последний богатырь. Наследие».

«Да, да, да!» — так Кожикина прокомментировала предложение возлюбленного в соцсетях, поделившись радостной новостью с поклонниками.

Пара пока не раскрывает подробности предстоящей свадьбы. Дату торжества и место проведения церемонии влюблённые держат в секрете.

Напомним, шоу «Голос. Дети» существует уже более десяти лет. За это время через проект прошли десятки юных вокалистов, многие из которых продолжили музыкальную карьеру. Среди других победителей разных сезонов — певец Даниил Плужников, певица Микелла Абрамова и Рутгер Гарехт.