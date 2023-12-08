«Да будет хайп!»: Новая премия «Русской Медиагруппы» взорвала многотысячный зал

6 декабря на одной из самых масштабных и современных площадок LIVE Арена прошла церемония вручения премии «Звезды хайпа», учрежденной «Русской Медиагруппой». Шоу стало самым грандиозным и горячим музыкальным событием этой зимы. Так в России появилась новая музыкальная премия, в центре которой молодежная культура в лучших ее проявлениях.

«Звезды Хайпа» – уникальная концепция «Русской Медиагруппы», которая вновь утвердила свой статус организатора крупнейших и оригинальных музыкальных событий.

Это шоу, объединяющее самых ярких звезд современности, покоривших и Интернет, и теле- и радиоэфир. Звезд, чьи песни не сходят с верхних строчек хит-парадов. Звезд, которые не боятся искренности, эпатажа и экспериментов в своем творчестве.

Именно эти звезды 6 декабря собрались на красной ковровой дорожке премии и вышли на сцену LIVE Арены.

Открыл церемонию Король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он исполнил попурри из самых хитовых композиций: «Цвет настроения синий», «Зайка моя» и другие. Зал встречал артиста овациями и подпевал каждой песне.

«Если долго мучиться, что-нибудь получится, – прокомментировал Филипп Киркоров свое умение первым получать самые значимые премии. – Надо работать, любить вас, дорогие зрители, и вас, уважаемые коллеги! Уже 35 лет я выхожу на эту сцену. И, судя по тому, что мне доверили миссию открыть этот фантастически интересный вечер, наверное, еще есть порох в моих пороховницах».

В этот вечер награду от телеканала RU.TV и «Русского Радио» получили: Филипп Киркоров, Мот, AKMAL, Ханна, Егор Шип, Хабиб, Galibri & Mavik, BahhTee & Turken, Катя Лель, Mark Ovski, Ольга Серябкина, Клава Кока, Gayazovs & brothers, Filatov & Karas, Пашу, RASA, NLO, Артур Пирожков, ELSEA, Юрий Киселев, Юля Гаврилина, Konfuz, Seville (Artik&Asti), ESMI, ELMAN, Andro, TONI, MONA, Натан, Амирчик, Амиран Сардаров, группа «Земляне», Иванушки International, Дима «Пухляш» Красилов и IOWA.

«Мы счастливы представить зрителям премию «Звезды хайпа», – говорит музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. – И мы с большой радостью отмечаем, какой горячий прием она имела у зрителей. Для нас было очень важно объединить разных артистов: и кумиров молодежи, и звезд, которые давно покорили музыкальный Олимп. Это показывает, насколько разнообразный, яркий и самобытный наш шоу-бизнес. И мы благодарим каждого исполнителя и, конечно же, каждого зрителя, которые были сегодня с нами».

Кстати, увидеть первую в истории российского шоу-бизнеса премию «Звезды хайпа» смогли не только тысячи зрителей LIVE Арены, но и сотни тысяч зрителей онлайн – в прямой эксклюзивной трансляции ВКонтакте.