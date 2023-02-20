Cудебный пристав спас новорожденного младенца, выброшенного на помойку

Происшествие произошло подъезде одной из многоэтажек города Сыктывкара.

Вечером на лестничной клетке раздались громкие звуки: кричал грудной младенец.

Жильцы не сразу поняли, что плач доносится вовсе не из квартиры.

Первым, кто забеспокоился по-настоящему, оказался младший судебный пристав Сергей Митрофанов.

«Я даже и предположить не мог, что на лестничную площадку подкинут младенца. Я подумал, что, наверно, у кого-то из соседей появился малыш. Когда понял, что ребенок почти плачет почти три часа без перерыва, сообразил: это ненормально», - поделился Митрофанов с KP.ru.

Ребенок, которому было от силы 5-6 дней, лежал на полу возле мусоропровода, завернутый в конверт.

Сергей вызвал полицию и скорую помощь. Малыша отвезли в районную клинику, сейчас его жизни ничего не угрожает.

23-летняя мать подкидыша уже найдена. Ей придется отвечать перед законом по статье «оставление в опасности».