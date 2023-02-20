Cудебный пристав спас новорожденного младенца, выброшенного на помойку
Происшествие произошло подъезде одной из многоэтажек города Сыктывкара.
Вечером на лестничной клетке раздались громкие звуки: кричал грудной младенец.
Жильцы не сразу поняли, что плач доносится вовсе не из квартиры.
Первым, кто забеспокоился по-настоящему, оказался младший судебный пристав Сергей Митрофанов.
«Я даже и предположить не мог, что на лестничную площадку подкинут младенца. Я подумал, что, наверно, у кого-то из соседей появился малыш. Когда понял, что ребенок почти плачет почти три часа без перерыва, сообразил: это ненормально», - поделился Митрофанов с KP.ru.
Ребенок, которому было от силы 5-6 дней, лежал на полу возле мусоропровода, завернутый в конверт.
Сергей вызвал полицию и скорую помощь. Малыша отвезли в районную клинику, сейчас его жизни ничего не угрожает.
23-летняя мать подкидыша уже найдена. Ей придется отвечать перед законом по статье «оставление в опасности».