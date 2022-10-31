Cуд лишил Джигурду и Анисину многомиллионного наследства

800 миллионов покойной Людмилы Бртаташ вновь повисли в воздухе.

Когда в феврале 2016 года бизнес-вумен Людмила Бараш была найдена с проломленной головой у себя в квартире, вокруг оставленного ею завещания сразу начались тяжбы.

Джигурда представил завещание, которое подруга семьи и крестная мать его сына от Марины Анисиной, составила на него.

Однако сестра покойной Светлана Романова заподозрила фальсификацию, и подала иск в суд.

23 июня 2017 года Кунцевский суд Москвы отклонил иск Романовой и присудил наследство, которое по некоторым данным, составляет около 800 млн рублей, Никите Джигурде. Истец с решением суда не согласилась.

И вот – новая информация - апелляционный суд удовлетворил очередной иск Романовой.

Джиугрда в изумлении.

И, в свою очередь, собирается опротестовать это решение.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News