Cтилист Аллы Пугачевой раздела Любовь Успенскую

В новом прозрачном платье шансон-дива полностью сменила имидж.

Теперь 68-летнюю Любовь Залмановну Сицкер (по второму мужу Успенскую) не узнать.

Стараниями Дома Моды Краснодара и усилиями топ-стилиста Алишера, колдовавшего с Машей Распутиной, Анитой Цой , и Аллой Пугачевой, певица помолодела лет на двадцать.

Изящное прозрачное платье и идеально наложенная косметика не только преобразили обладательницу 16-ти премий «Шансон года», но, как считают многие, коренным образом сменили ее имидж.

Сама дива тоже довольна и благодарит всех участников чудесного превращения.

На радостях звезда сообщает: «Свою прежнюю команду я поменяла, и готова экспериментировать не только в имидже, но и в музыке».

Что же, дерзать никогда не поздно.

Passion.ru желает Успенской удачи!

ФОТО: соцсети