«Цой уже не тот, но я кайфую»: певец TSOY рассказал о переменах

Популярный исполнитель Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, стал участником шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Певец рассказал о переменах в жизни и поклонниках, которых сравнил с детективами.

Раньше артист выступал в составе группы MBAND, но теперь занимается сольным творчеством. Поклонники обратили внимание, что он уходит от лирической музыки в пользу электронной и стал больше танцевать.

«Я буквально сегодня или вчера услышал классную шутку: «Цой, я вас люблю еще со времен, когда вы были Виктором». Поэтому точно – Цой уже не тот. И сейчас вот этот переформат еще усугубит ощущение, что все не так, и все не то. Но мне – честно, впервые я пришел к этой танцевалке классной, и я кайфую», – поделился эмоциями певец.

Фанаты всячески поддерживают кумира и самыми первыми узнают о том, что происходит в его жизни. Анатолий рассказал, что несколько месяцев снимался в шоу, а о его выходе узнал от поклонников из своей группы в соцсетях.

«Они суперактивные. Они как детективы – реально узнают все, порой вперед меня самого», – отметил артист в эфире «Авторадио».

TSOY изменил не только вектор творчества, но и свой стиль. Теперь он все чаще выступает в кимоно. Молодой человек говорит, что ему удобно ходить в таком виде, а особенно танцевать. Он исполнил в эфире шоу хиты: «Она вернется», «Лавочки», «На ощупь», «Позови меня с собой» и другие популярные композиции.