«Чужие люди»: Анита Цой отказала в помощи попавшему в тюрьму брату

Певица Анита Цой рассказала, как не стала помогать брату, который попал в тюрьму из-за наркотиков. Слова звезды приводит издание Утро.ру.

Отец исполнительницы ушел из семьи, когда Аните был всего годик. Он женился во второй раз, у него родился сын. По словам артистки, он – ровесник ее собственного наследника.

Цой призналась, что не знала о существовании родственника, пока он вместе с отцом не пришел на ток-шоу, где принимала участие звезда. Это стало для нее сюрпризом. До этого отец никак не появлялся в жизни дочери. С братом она после программы виделась всего несколько раз, а вот папа умер в больнице.

Анита вспомнила, как мать родственника позвонила ей и попросила о помощи. Она рассказала, что парень попал в тюрьму из-за наркотиков. Но по словам женщины, его вины нет, во всем якобы виновата его на тот момент возлюбленная.

«Поскольку суд уже состоялся, решение было вынесено, то сделать что-то я не могла. К тому же я популярный человек, и такая связь с наркотиками могла не лучшим образом на мне отразиться», — рассказала певица.

После освобождения из тюрьмы молодой человек снова пришел на ток-шоу, только уже с матерью. Но Анита говорит, что тогда они ничего плохого о ней не сказали. Правда, отметили, что певица им не помогла.

По словам Цой, ее часто осуждают за то, что она не участвует в жизни брата и не устраивает его на работу. Но женщина не считает себя виноватой.

«Видела его пару раз в жизни, мы совершенно разные, чужие люди», – добавила звезда.

Ранее Анита Цой вспомнила, как подчинилась матери и вышла замуж в 19 лет.