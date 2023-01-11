«Чужая женщина»: бывший Ольги Бузовой до сих пор к ней неравнодушен

Личная жизнь Ольги Бузовой всегда волновала публику. Кажется, что уже каждый россиянин желает девушке вновь обрести любовь после громкого развода с Дмитрием Тарасовым. Отвергнутые ухажеры телеведущей всегда были влиятельным людьми, но мало кто помнит, что в далеком прошлом у Бузовой был роман с участником проекта «ДОМ-2». Сегодня Роман Третьяков вспомнил об отношениях со знаменитостью.

Несмотря на то, что они с Ольгой расстались, Роман до сих пор отзывается о ней добрым словом. Как выяснилось, семья мужчины даже хранит его фотографии с Бузовой.

«Родители вырезали наши фото из журналов, коллекционировали их. У мамы есть любимые кадры тех лет, она их хранит. До сих пор есть фото с Ольгой, которое всем нравится, и мне тоже. Я говорю: "Мам, это же чужая женщина!". А она отвечает, что ее все устраивает», — цитирует Третьякова издание «Starhit».

Видимо, мужчина не торопится прощаться со своим прошлым, в котором была Ольга.

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