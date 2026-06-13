«Чувствую себя отвратительно»: Ольга Бузова перенесла экстренную операцию после падения в душе

Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на представителя артистки.

Ольга Бузова стала известна как телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а затем начала сольную музыкальную карьеру. Сегодня она активно гастролирует по стране и ведёт популярный блог.

Инцидент произошёл утром в пятницу. Бузова только вернулась в Москву после съёмок — дорога заняла два дня. Артистка принимала душ, когда поскользнулась и рухнула на пол. Удар пришёлся на колено.

Боль была настолько острой, что певица вызвала скорую помощь. Сама Бузова опубликовала у себя в телеграме кадры из машины скорой помощи — на фото видна окровавленная нога. «Вот такое утро», — подписала снимок артистка.

Врачи приняли решение о немедленной госпитализации. По информации пиар-директора Бузовой Антона Богославского, певице провели экстренную операцию. Вмешательство длилось несколько часов и проходило под наркозом.

На следующий день после операции Бузова впервые обратилась к поклонникам. Она опубликовала видео у себя в инстаграме — на кадрах видно, что нога артистки зафиксирована бандажом.

«Очень больно и обидно, что на ровном месте может произойти такое... Самое страшное позади. Самое главное, хочу сказать огромное спасибо за вашу любовь, что переживаете», — поделилась певица.

Позже артистка показала фото из больничной палаты. «Пока так… Ночь прошла беспокойно. Спасибо всем за слова любви и поддержку. Чувствую себя отвратительно и беспомощно, стараюсь принять то, что случилось», — призналась Бузова.

Напомним, из-за травмы певице пришлось отменить концерт, который был запланирован на 13 июня. Бузова должна была выйти на сцену всего через день после возвращения из командировки — у артистки был всего один выходной для отдыха.