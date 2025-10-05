«Чувствую, когда фальшивлю»: Лолита объяснила эмоциональный срыв на «Новой волне»

Певица Лолита Милявская прокомментировала инцидент, произошедший во время ее выступления на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани. Артистка призналась, что во время исполнения композиции «Раневская» столкнулась с проблемами с голосом и едва сдержала эмоции.

По словам певицы, причиной неудачи стало сильное переутомление и бессонница, вызванная отсутствием привычных лекарственных средств.

«Я человек, который спит исключительно на снотворных уже много лет. Я забыла снотворные — четыре дня на фестивале. Я четверо суток почти не сплю, максимум — час-два. А когда не спишь, связки плохо восстанавливаются. Они перестают быть эластичными, не гнутся», — объяснила Лолита в шоу «Кстати».

Во время выступления артистка сразу почувствовала, что голос подводит. Однако зрители приняли происходящее за проявление искренних эмоций. После номера певица призналась, что пережила сильный стресс и за кулисами не смогла сдержать слез.

«Я вышла петь и понимаю, что начала фальшиво. Я не могу… Горло неуправляемо. Я себя накрутила. Видно, я так себя накрутила, что пошел такой драматизм — зал стоял минут пять, меня не отпускал... Я очень четко чувствую, когда фальшивлю. Я прям на миг ровно ухожу, и у меня начинается паника. Вот здесь просто нет гибкости в голосе, и я начала переживать», — рассказала Милявская.

Несмотря на трудности, выступление Милявской вызвало бурную реакцию публики — зрители поддержали артистку.

