«Чувства взыграли»: певица Севиль раскрыла, почему Дима Билан хотел, чтобы она победила в шоу «Маска»

Певица Seville (Севиль Велиева), скрывавшаяся в костюме Енота, победила в пятом сезоне шоу «Маска». В беседе с изданием StarHit солистка группы Artik & Asti рассказала об участии в проекте и раскрыла, почему певец Дима Билан хотел, чтобы она заняла первое место.

По словам Севиль, она уже не раз встречалась с артистом на совместных съемках. Более того, певица отметила, что Дима Билан не впервые оценивает ее выступления.

«В моей осознанной жизни это уже четвертый конкурс. Не знаю, много или мало для 32 лет. И в двух конкурсах из четырех мы с Димой пересекались: он сидел в жюри, я участвовала. Там, разумеется, не было никаких масок, он оценивал меня как артиста», — поделилась Севиль Велиева.

Артистка заявила, что не держит никаких обид на коллегу, который когда-то не сделал выбор в пользу нее на прослушиваниях. Севиль подчеркнула, что тем самым он давал ей «стимул расти и быть лучше, прежде всего, в своих глазах». Знаменитость считает, что чувство вины у Димы Билана помогло ей победить в юбилейном сезоне шоу «Маска».

«Мне, конечно, было крайне приятно, что чувство вины сыграло в пользу Енота. Правда, немного обидно, что в финале Билан начал догадываться, кто под маской. Он меня узнал, взыграли чувства, какая-то наша личная с ним атмосфера рабочая вошла в чат», — заключила певица.

Напомним, накануне на НТВ состоялся финал юбилейного, пятого сезона шоу «Маска». Победителем проекта стала Севиль Велиева, которая выступала в образе Енота. Певица Ани Лорак в маске Кота заняла второе место в шоу. Третье место досталось певице Люсе Чеботиной в костюме Бабочки, а четвертое место отдали Змею Горынычу, в костюме которого скрывались резиденты Сomedy Club Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.

Ранее сообщалось о том, что концертный директор Ольга Оркина раскрыла секрет популярности шоу «Маска».