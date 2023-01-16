«Чувак, будь проще»: известный блогер обвинил Сергея Лазарева в звездной болезни

Когда-то у Дины Саевой и Сергея Лазарева произошел крупный скандал. Девушка в публичном пространстве сообщила, что не следит за творчеством артиста и не знает ни одной его песни. Узнав об этом, мужчина довольно резко отреагировал и обвинил блогершу в «засорении Сети 15-секундными роликами». Спустя время Дина прокомментировала ситуацию в эксклюзивной беседе с Надеждой Стрелец.

По словам Дины, конфликт произошел из-за того, что старшее поколение артистов не может принять свою неактуальность. Девушка довольно искренне призналась: она мало знает о Ломоносове и о Лермонтове, а уж про Лазарева блогерша точно ничего не слышала.

«Я его видела после скандала. Он мне даже в глаза не смотрел. Никогда не следила за ним и даже песни ни одной не знаю. Чувак, будь проще. Даже Филипп Киркоров не ловит такую звезду», — высказалась Дина.

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