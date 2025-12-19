«Чуть-чуть на клип, остальное — на благотворительность»: «Город 312» о выигрышах и ценностях

Группа «Город 312» зарядила атмосферу суперфинала игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон» своими хитами «31 декабря» и «Фонари». В преддверии своего 25-летнего юбилея группа не только подарила зрителям праздничное настроение, но и в кулуарах поделилась философией, которая помогает им уже четверть века.

Участники коллектива рассказали, что их путь строился не на азарте, а на вере и умении ценить настоящее.

«Можно сказать, что небеса посылают нам всегда успех и всегда ведут нас по нужным дорогам. Мы не азартные, все эти игры не про нас. Поэтому и живем нормально, иначе проиграли бы квартиры и всё. У нас всё хорошо, слава Богу. Мы просто идём своей дорогой», – отметил Дмитрий Притула.

Такой подход отразился и в их отношении к крупным выигрышам. На вопрос, на что бы группа потратила главный приз суперфинала, артисты дали ответ, который стал отражением их внутренних приоритетов. Идея масштабных личных трат уступила место творческим и социальным целям.

«Ой, во-первых, мы бы, конечно, чуть-чуть отложили на клип «Города 312», а второе – на благотворительность, наверное, потому что нам такие деньги не нужны, – признались участники коллектива. – У нас есть знакомые, которые нуждаются. Нам есть кому помочь… А на один клипец оставили бы, да, а потом уже можно раздать».

Выступление «Города 312» стало частью большого предновогоднего марафона на «Авторадио». Вместе с ними своими хитами создали неповторимую праздничную атмосферу Burito, Стас Пьеха, Dabro, Filatov & Karas и Ани Лорак.