Чулпан Хаматова сожалеет россиянам и изучает латышский

Чуплан Хаматова изучает латышский и сожалеет о тех, кто отвернулся от нее в России

Народная артистка РФ, бывшая актриса «Современника» Чуплан Хаматова, рассказала о том, что волнует ее в данный момент. Прежде всего, это творческие проблемы, связанные с незнанием латышского языка.

Языковой барьер со зрителями мешает актрисе до конца раскрыть свой творческий потенциал.

Зарплаты в Новом Рижском театре, где Хаматова работает с начала 2022 года, ниже московских, и к этому тоже надо привыкнуть.

А еще Чуплан обижает отношение некоторых своих соотечественников, которые после ее вынужденного отъезда от нее отвернулись.

« Они пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть и с радостью это делают », - говорит актриса.

« Я нахожусь в своей парадигме, в своем видении. И никогда не стану другой ».

ФОТО: Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News