«Чумазая и немытая»: Алексей Панин* показал дочь, которая готовится к получению американского гражданства

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сбежал из России, где в отношении его возбудили уголовные дела, в США. Вместе со звездой «Жмурок» по миру путешествует 17-летняя дочь. Однако, вероятно, девушка определилась с тем, какая страна станет для нее новой родиной. Анна готовится к сдаче теста на американское гражданство.

Отец снял дочь за штудированием норм США. Анна попала на видео и тут же возмутилась поведением звездного родителя. Девушке очень не понравилось, что тот снимает ее в неприглядном виде — домашней одежде и с грязной головой. По словам юной претендентки на гражданство Штатов, глава семейства поступает так регулярно.

«Он меня все время выкладывает чмоней. У него нет ни одной моей нормальной фотографии. Я все время с грязной головой, чумазая и немытая», — пожаловалась на Панина* дочь.

Уехавший за границу актер активно поддерживает российских звезд, которые остались без работы в РФ и хотят подзаработать за ее пределами. Так, Панин* прорекламировал гастроли пропавшего с экранов ведущего Ивана Урганта.

