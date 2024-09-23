«Чулпанчик, что с тобой?»: Юрий Чернов обратился к уехавшей из России Хаматовой

Актер Юрий Чернов высказался о поведении Чулпан Хаматовой. Он заявил, что ему не больно наблюдать за тем, что она говорит и делает в последние несколько лет, но грустно, так как раньше он хорошо к ней относился и работал с ней.

По признанию Чернова, сейчас он не может представить встречу с Чулпан. Но если бы это произошло, он бы о многом ее спросил. В том числе, за что она критикует Россию, благодаря которой стала популярна.

«Я бы ее о многом спросил. Задал бы такой вопрос: «Чулпанчик, что с тобой? Зачем же ты так?» Ты получила всё в России, фонд возглавляла, играла, тебя все любили. А сегодня что ты говоришь про Россию?!» - поделился Чернов с aif.ru.

Актер вспомнил, как играл вместе с Чулпан. Он считал ее хорошей артисткой, и сейчас то, что с ней происходит, для него непостижимо. По его словам, удивлены поведением Хаматовой и другие ее бывшие друзья и коллеги.

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала из России после начала СВО. Сейчас она живет и строит карьеру в Латвии.

Ранее отец Чулпан Хаматовой назвал дочь патриотом России.