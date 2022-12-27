Чудеса фотошопа: Клава Кока постарела, Лариса Долина помолодела. Но получилось все равно плохо

Сам по себе дуэт 67-летнего джазового ветерана 26-летнего подростка в стиле техно не кажется удивительным.

Обе певицы чувствуют себя на эстрадном Олимпе достаточно уверено.

А вот смотрится эта пара несколько странно. Видимо стремясь нивелировать разницу в возрасте, обе участницы выбрали для своих нарядов темно-синие тона и настолько одинаковые волосы, что в Сети уже иронизируют на тему родства Ларисы и Клавы.

Ну прямо как две сестры-близняшки! – делятся впечатлениями поклонники, намекая на перебор с фотошопом. И не вполне ясно, комплимент это, или критика.

Даже абрис и выражение лиц Долиной и Коки похожи.

Будем надеяться, что голоса певиц во время выступления все же будут отличаться и создавать ожидаемый эффект.