11:30, 29 октября 2022
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«Чтобы у меня была идеальная вагина»: Юлия Коваль восстановила девственность
29-летняя ведущая тревел-шоу «Орёл и решка» и блогер Юлия Коваль воспользовалась гименопастикой – восстановила девственность.
Дело в том, что девушка стала мамой 8 лет назад. После родов она была недовольна внешним видом интимного места. Это стало причиной обращения к пластическому хирургу.
Сейчас Коваль заинтересована интимными темами и даже выпустила свой курс по получению оргазма для женщин.
Фото: Tarakanov Vadim/East News