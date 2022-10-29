«Чтобы у меня была идеальная вагина»: Юлия Коваль восстановила девственность

29-летняя ведущая тревел-шоу «Орёл и решка» и блогер Юлия Коваль воспользовалась гименопастикой – восстановила девственность.

Дело в том, что девушка стала мамой 8 лет назад. После родов она была недовольна внешним видом интимного места. Это стало причиной обращения к пластическому хирургу.

Сейчас Коваль заинтересована интимными темами и даже выпустила свой курс по получению оргазма для женщин.

Фото: Tarakanov Vadim/East News