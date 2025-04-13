«Чтобы на эстраде была не музыкальная мафия»: Яна Поплавская высказалась о популярности Надежды Кадышевой

Яна Поплавская отреагировала на возросшую в последнее время популярность Надежды Кадышевой и русской народной музыки в стране. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» обрадовалась новой тенденции в искусстве и выступила против «музыкальной мафии» на российской сцене.

В настоящее время среди молодежи в России вырос спрос на русскую народную музыку. Надежда Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо» переживает сейчас новую волну популярности. Не отстает и исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова. Яна Поплавская поддержала новый тренд в искусстве и отметила, что «патриотизм сейчас в цене».

«Пишут, что Надежда Кадышева снова купается в лучах славы. У нее появилась армия поклонников среди молодых людей. И теперь они выкупают весь танцпол на концертах «Золотого кольца». Кроме того, резко выросла популярность Татьяны Куртуковой. Растут и их гонорары (патриотизм сейчас в цене). То есть русская народная музыка возвращается, эти песни снова любят и поют. Это же прекрасно», — высказалась актриса.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» выступила за право народа в выборе артистов эстрады, чтобы избежать распространения на российской сцене «музыкальной мафии».

«Я всегда за конкуренцию — должно быть больше артистов, больше выбора. Чтобы на эстраде орудовала не музыкальная мафия, которая захватила концертный рынок, а чтобы выбирал народ. Возвращаемся к исконным корням, получается!» — заявила Яна Поплавская.

Напомним, артистка известна своей активной критикой российского шоу-бизнеса. Так, недавно Яна Поплавская поддержала Вику Цыганову, заявившую, что «Кучера, Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» устраивают «пир во время чумы». Актриса отметила, что она и другие артисты-патриоты «не меняют своих на перья, стразы, американские паспорта и протекцию».

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза прокомментировал успех Надежды Кадышевой среди молодежи. Певец подчеркнул: «Сейчас тренд развлекаться и отключать мозги».