Чтобы купить жилье в Нью-Йорке, Галкину* придется продать квартиру в Москве

Признанный министерством юстиции иноагент Максим Галкин* получил гражданство Израиля и проживает там с семей уже больше года.

Издание kp.ru узнало о планах юмориста у его московского продюсера.

«Сколько всего было написано о замке в деревне Грязь — его не продали, но говорят, что у Макса* есть планы осенью продавать более стандартный объект недвижимости — квартиру в Москве. Чтобы переинвестировать деньги и купить квартиру в Нью-Йорке».

Почему Максим* выбрал именно США?

Дело в том, что часть семьи сейчас проживает в Америке. Кристина Орбакайте с супругом и дочерью, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с женой тоже недавно тоже перебрался в Нью-Йорк.

Еще есть предположение, что Галкин* уже задумывается о будущем образовании своих детей, и, чтобы облегчить им путь до альма-матер, решил приобрести жилье на Манхеттене.

Что же касается продаваемой квартиры в столице, то ее артист получил по наследству от отца. 103 кв. м. у метро «Новые Черемушки» оцениваются в 25-30 млн рублей, по мнению риелтора Дмитрия Кудрявцева. Эта цена намного ниже, той за которую ее хочет продать Галкин* — 45-50 млн рублей.

Стоит добавить, что во избежание юридических проблем, Максиму для совершения сделки, придётся написать дарственную на жену. Ведь есть риск, что никто не захочет приобретать жилье у иностранного агента.

Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.