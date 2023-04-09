«Чтобы голым не видели»: стали известны пикантные предпочтения Леонтьева

Звезда советской эстрады, 74-летней Валерий Леонтьев поменял свое место жительства, перебравшись из Москвы в солнечную Флориду. Также, как сообщает Экспресс газета, певец внес изменения и в свой райдер.

Оказывается, теперь в перечне необходимых для музыканта вещей значатся пластиковые мусорные мешки. Пакеты должны непременно быть чёрными и, если, организаторы по какой-то причине положат вместо них синие или зелёные, Валерий Яковлевич имеет полное право отменить концерт без возвращения гонорара.

Скандально известный интернет блогер Рустам Солнцев прокомментировал странности звезды следующим образом: «Чтобы поклонницы не лезли, не смотрели на этот сексуальный образ. Чтобы не дай Бог не увидели его обнаженным». По словам блогера, Валерий каждый раз просит своих помощников заклеивать окна в гримерках и номерах отелей.