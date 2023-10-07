«Чтобы быть интересным, нужно быть разным»: Собчак выступила на главной конференции по блогингу InstaDium

В Москве в четвертый раз прошла самая масштабная конференция по инфобизнесу и блогингу в СНГ InstaDium. В этом году хедлайнерами конференции стали Ксения Собчак, Инстасамка, Аяз Шабутдинов и другие.

Создатели и организаторы конференции Илья Гончаренко и Ян Сташкевич отмечали, что на форуме особое внимание было уделено ключевым трендам инфобизнеса, увеличению медийности и новым способам заработка.

Перед участниками форума выступила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она рассказала, как попасть в звездное окружение, создать ажиотаж вокруг своей персоны и правильно ходить на тусовки.

«Моя стратегия успеха в том, что я совмещала высокое и низкое. Утром я сидела на «бревне» Дома-2, а вечером ехала на модный показ. Сейчас на моем канале выходит интервью и с Кончаловским, и с Паниным*(Признан иноагентом на территории РФ), и я кайфую от каждого из них по-своему. Чтобы быть интересным, нужно быть разным, - рассказала телеведущая. В конце выступления Собчак пригласила участников конференции слетать с ней в Дубай и «поснимать рилсы», - поделилась Ксения Анатольевна.

Лекцию подготовила и исполнительница Инстасамка. Это для нее был первый подобный опыт. Певица рассказала гостям о смене своего образа.

«В какой-то момент просто решили убрать чрезмерную пошлость и матерные слова, и так получилось, что музыка вышла на новый уровень. Я из этого выросла и поняла, что так больше не хочу. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок такое слушал. Делайте качественный продукт и люди к вам потянуться», - заявила артистка.

К слову, организаторы конференции побили в этот раз очередной рекорд по креативу. Мероприятие прошло в стиле «Barbie», и на одной площадке собрались больше 5000 «Барби» и «Кенов».

*(Признан иноагентом на территории РФ)