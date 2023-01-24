«Что же ты, девочка моя, делаешь с собой?»: Вера Брежнева начала забывать русский язык

Экс-солистка группы «Виа-гра» Вера Брежнева начала забывать русский.

В этом певица призналась в своем блоге, который, после переезда на Украину, супруга Константина Меладзе продолжает вести на русском языке.

По словам Брежневой, недавно, во время подготовки к очередному концерту, она репетировала песню «Девочка моя», записанную в 2013-2014 годах в Италии.

И вместо слов «Соли бы хватило» спела «Соли попросила».

Многие годы родившаяся в Днепродзержинске актриса просила не назвать ее «украинской певицей», так как все свои песни исполняла на русском.

Однако последний год певица поет, в основном, на украинском языке.