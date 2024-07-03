«Что за сарай?»: Кристине Орбакайте пришлось забыть о выступлениях в многотысячных залах

Певица Кристина Орбакайте после массовой отмены концертов в России не оставляет попыток найти своего зрителя за границей. При этом выступать с прежним размахам в огромных залах ей не удется, приходится довольствоваться скромными помещениями, которые в Сети сравнили с «сараем» и «шалашом».

Во время недавних гастролей в Израиле Орбакайте дала несколько концертов в разных городах. Первый прошел в Хайфе в скромном небольшом зале, который организаторы не смогли полностью заполнить зрителями.

«Что за сарай? У нас в ДК в три раза больше», - прокомментировали появившиеся в Сети видеоролики с концерта пользователи.

Критике подверглись и вокальные данные дочери Аллы Пугачевой. Пользователи предложили артистке выступать на заправках, где также можно найти своего немногочисленного зрителя, сообщает mk.ru.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему знаменитость не добилась успеха за пределами России. По его мнению, Орбакайте «не видать солдаутов», поскольку «люди больше не готовы поддерживать эту семейку материально».