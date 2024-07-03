НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 июля 2024, 17:12
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«Что за сарай?»: Кристине Орбакайте пришлось забыть о выступлениях в многотысячных залах

Кристина Орбакайте после концертов в маленьких залах стала объектом насмешек.
«Что за сарай?»: Кристине Орбакайте пришлось забыть о выступлениях в многотысячных залах

© Комсомольская правда | East News

Певица Кристина Орбакайте после массовой отмены концертов в России не оставляет попыток найти своего зрителя за границей. При этом выступать с прежним размахам в огромных залах ей не удется, приходится довольствоваться скромными помещениями, которые в Сети сравнили с «сараем» и «шалашом».

Во время недавних гастролей в Израиле Орбакайте дала несколько концертов в разных городах. Первый прошел в Хайфе в скромном небольшом зале, который организаторы не смогли полностью заполнить зрителями.

«Что за сарай? У нас в ДК в три раза больше», - прокомментировали появившиеся в Сети видеоролики с концерта пользователи.

Критике подверглись и вокальные данные дочери Аллы Пугачевой. Пользователи предложили артистке выступать на заправках, где также можно найти своего немногочисленного зрителя, сообщает mk.ru.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему знаменитость не добилась успеха за пределами России. По его мнению, Орбакайте «не видать солдаутов», поскольку «люди больше не готовы поддерживать эту семейку материально».

Источник фото:Комсомольская правда | East News
Источник:mk.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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