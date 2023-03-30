«Что за...»: Альбина Джанабаева изменилась до неузнаваемости

Бывшая солистка группы «ВИА гра», супруга продюсера и певца Валерия Меладзе до последнего времени редко вела социальные сети.

И вот – триумфальное возвращение. Правда, вовсе не такое «роскошное», каким его ждали подписчики.

Новый образ 43-летней шатенки, мягко говоря, не соответствует её статусу, считают некоторые комментаторы. Кроссовки, спортивные штаны, рубашки и дутые курточки делают певицу значительно моложе своих лет. Женственная элегантность и коктейльные платья, судя по всему, остались в прошлом.

«Что за девочка такая хорошенькая», «выглядите на 27», – пестрят восторженные комментарии под последними постами артистки.

Некоторые фоллофоры убеждены – без пластики добиться такого внешнего вида практически невозможно.

Напомним, супруга Меладзе, в свою очередь никогда не отрицала тот факт, что прибегает к услугам косметолога.