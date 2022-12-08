20:02, 08 декабря 2022
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Что-то случилось: семья Киркоровых не отвечает на телефонные звонки
Тревогу бьет приходящая домработница и старинна приятельница Бедроса Киркорова Люся.
По словам 81-летней Людмила Дородновой, многие годы помогавшую звездной семье и по дому, и по воспитанию детей, и даже по подбору костюмов, все ее попытки дозвониться до Киркоровых пока остаются безуспешными.
Напомним, отец Филиппа был госпитализирован по скорой помощи с тяжелым обострением. Пневмоторекс, угрожающий фиброзом.
В 90-летнем возрасте такие заболевания, как правило, оказываются критичными.
- Я и ему набрала, но он трубку не взял. И его супруге Люде тоже позвонила, но и там никто не берет, - волнуется Людмила Дороднова.
Впрочем, Люся еще надеется на лучшее.
«Бедрос – молодец, им можно только восхищаться!» - говорит она.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://ctnews.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: