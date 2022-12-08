Что-то случилось: семья Киркоровых не отвечает на телефонные звонки

Тревогу бьет приходящая домработница и старинна приятельница Бедроса Киркорова Люся.

По словам 81-летней Людмила Дородновой, многие годы помогавшую звездной семье и по дому, и по воспитанию детей, и даже по подбору костюмов, все ее попытки дозвониться до Киркоровых пока остаются безуспешными.

Напомним, отец Филиппа был госпитализирован по скорой помощи с тяжелым обострением. Пневмоторекс, угрожающий фиброзом.

В 90-летнем возрасте такие заболевания, как правило, оказываются критичными.

Я и ему набрала, но он трубку не взял. И его супруге Люде тоже позвонила, но и там никто не берет, - волнуется Людмила Дороднова.

Впрочем, Люся еще надеется на лучшее.

«Бедрос – молодец, им можно только восхищаться!» - говорит она.