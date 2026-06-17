«Что-то пошло не так»: 66-летний экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон объявил о диагнозе рака

Как пишет Page Six, 66-летний Кларксон узнал о диагнозе в мае этого года. На прошлой неделе он сдал биопсию, которая подтвердила агрессивную форму заболевания. Кларксон прославился как ведущий легендарного автомобильного шоу Top Gear. С 2021 года он ведёт документальный сериал «Ферма Кларксона», в котором рассказывает о работе на своей ферме в графстве Оксфордшир.

О диагнозе телеведущий впервые рассказал своим коллегам — фермеру Калебу Куперу и управляющему фермой Чарли Айрленду. «Что-то пошло не так», — заявил Кларксон в одном из эпизодов. Позже он появился в кадре из больничной палаты. Перед выходом финальных серий пятого сезона Кларксон предупредил подписчиков в своём инстаграме о том, что последние эпизоды будут «тяжёлыми для просмотра». В больнице телеведущий успокоил зрителей, сказав, что «всё будет хорошо».

В одном из эпизодов Кларксон также намекнул на неопределённость будущего: «Если это окажется успешным, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то не...»

Напомним, Джереми Кларксон вёл Top Gear с 2002 по 2015 год, после чего покинул программу из-за скандала. С 2021 года он занялся фермерством и запустил собственное документальное шоу, которое быстро завоевало популярность.