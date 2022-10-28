Что с Платоном? Бабушка сухо ответила о судьбе сына Ксении Собчак

Журналисты узнали, что сейчас с шестилетним сыном журналистки и телеведущей Ксении Собчак Платоном. Комментарий о судьбе мальчика дала его бабушка Ирина Виторган.

После того, как мать уехала из России без сына, многие стали переживать за ребенка. Жена Эммануила Виторгана на это сказала: «А зачем за него беспокоиться, что с ним?»

На комментарий журналиста, что ребенок сейчас не с мамой, бабушка Платона сухо сказала: «А вы не переживайте, пожалуйста, все нормально». Продолжать разговор она не стала.

Напомним, Собчак на днях уехала из России в Литву. При этом сообщалось, что ее планировали задержать в аэропорту – у правоохранителей было постановление следователей.

ФОТО: East News