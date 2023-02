Что известно о россиянке, завоевавшей титул «Миссис Вселенная» - 2023

34-летняя уроженка маленькой удмуртской деревушки Старая Гыя, где проживает чуть больше двухсот человек, это the woman, who made himself. В буквальном смысле.

По рассказам одноклассников, Лена была незаметной девочкой, не отличницей, и не красавицей. Ходила в скромной одежде, скрывающей фигуру. Мальчишки за ней никогда не бегали.

Но были в ней и упорство, и настойчивость, и несомненные способности. Девушка начала заниматься собой. Закончила три вуза, в том числе британскую магистратуру.

Увлеклась, причем очень успешно, модельным бизнесом, объездила 33 страны, в Австралии получила диплом профессионального дайвера.

К высшему пьедесталу почета шла планомерно: сначала стала «Мисс Удмуртия Russia-2022», затем представляла Кезский район родной Удмуртии на конкурсе в Москве, став второй вице-миссис Россия World - 2022.

И наконец отправилась побеждать в Болгарию.

Символично быть в Софии, и иметь дочь Софию, - улыбается новая миссис Вселенная.

Напомним, по условия конкурса, который проходит с 2007 года, к участию допускаются исключительно замужние женщины.

До сегодняшнего дня заветную корону получали представительницы Болгарии, Литвы, Латвии, Финляндии, Венесуэлы, Колумбии, Малайзии, США, Канады и Австрии.