«Что это?!»: раскрыта реакция мамы Иды Галич на помолвку дочери
© Starface.ru
Блогерша Ида Галич раскрыла, как ее мама отреагировала на то, что ей сделали предложение руки и сердца. Оказалось, что женщина не поверила в помолвку дочери. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
Прямо перед Новым годом бойфренд предложил Иде стать его женой, и она ответила согласием. Олег Ледвич преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом, которым телеведущая поспешила похвастаться матери. Она отправила ей фото руки с украшением, однако получила неожиданную реакцию.
«Вай! Что это?! Купила?» - поинтересовалась мама Галич.
Реакция родительницы блогершу повеселила. Она пошутила, что мама уже в нее не верила.
Напомним, что о романе Иды Галич и Олега Ледвича стало известно осенью 2024 года. Долгое время они предпочитали скрывать отношения, но потом дали большое интервью, в котором рассказали, что влюблены друг в друга. При этом телеведущая признавалась — замуж во второй раз она пока не собирается. Но ее бойфренд решил иначе.
Ранее Ида Галич рассказала об отказе от алкоголя.