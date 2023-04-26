«У него весна»: представители Николая Баскова прокомментировали поцелуй груди блогерши

29-летняя блогерша Виолетта Чиковани стала объектом неожиданной эротической атаки со стороны Николая Баскова.

В разгар пышной вечеринки своей подруги эпатажная грузинка оказалась в непосредственной близости от народного артиста РФ. И тот, неторопливо наклонившись, поочередно поцеловал оба соска дивы, угадывающиеся под облегающим вечерним платьем.

Газета.Ru выложила эпизод в Сеть, сообщив при этом, что Виолетта не собирается обвинять Баскова в сексуальных домогательствах.

В свою очередь представители певца поспешили принести извинения, пояснив, что у Николая «просто весна».

Напомним, Виолетта Чиковани сама известна своими неординарными выходками.

Она много раз выкладывала в интернет различные провокационные фото, разыгрывала баттлы с блогерами и даже попадала в поле зрение правоохранительных органов.