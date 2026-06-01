Четвертого сезона не будет: создатель «Эйфории» объявил о закрытии культового сериала HBO

Об этом Левинсон рассказал в подкасте Popcast издания The New York Times. Позже информацию официально подтвердили представители HBO изданию Variety.

«Эйфория» стартовала в июне 2019 года и быстро превратилась в один из самых обсуждаемых проектов HBO. Сериал рассказывает историю 17-летней Ру Беннетт, которая возвращается домой после реабилитации и пытается найти себя в мире, полном зависимостей, психических расстройств и сложных отношений. Главную роль сыграла Зендая.

Шоу сделало мировыми звездами не только её, но и других исполнителей главных ролей — Джейкоба Элорди, Сидни Суини и Хантер Шафер. Откровенная подача актуальных подростковых тем принесла проекту культовый статус.

Однако третий сезон завершился трагическим финалом и провалом у зрителей. Восьмая финальная серия получила на IMDb рейтинг всего 7,4 балла из 10 на основе более 800 оценок — самый низкий показатель за всю историю «Эйфории».

Напомним, что именно этот сериал стал прорывом для Зендаи, превратив её из звезды Disney Channel в признанную драматическую актрису. Проект регулярно попадал в списки самых популярных шоу стриминговых платформ и собирал миллионы обсуждений в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что фанаты ждали продолжения «Эйфории» несколько лет — между вторым и третьим сезонами прошёл значительный перерыв из-за пандемии и плотного графика актёров.