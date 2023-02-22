Четвертая жена Сергея Шнурова располагает недвижимостью на 1 млрд рублей

Ольга Абрамова, четвёртая по счёту супруга рок-музыканта Сергея Шнурова, оказалась собственницей квартиры в трёх километрах от Красной площади.

Площадь элитной недвижимости 32-летней Абрамовой – 508 квадратных метров, а цена такой квартиры составляет приблизительно 1 000 000 000 руб. . Сообщается, что дом, в котором расположена квартира Ольги, находится на закрытой охраняемой территории.

На цокольном этаже счастливым обладателем роскошных апартаментов предлагается спа-центр, ресторан и лаунж зона.

Из окон почти всех квартир ЖК открываются Роскошный вид на Москва-реку.

Из материала сайта «Аргументы Недели» следует, что Абрамова получила квартиру летом 2020 года, выиграв её на аукционе.

Стартовая стоимость лота составляла тогда 324 млн рублей, однако сейчас, в связи с повышением цен на недвижимость, квартира подорожала почти в три раза.