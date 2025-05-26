Четвертая жена актера Антона Батырева удалила посты о расставании в соцсетях

Четвертая жена актера Антона Батырева в конце мая сообщила о расставании с ним. Спустя сутки Анна Савельева удалила все упоминания о разрыве.

На это обратило внимание издание Woman.ru.

Савельева младше актера на 15 лет, но это не помешало им построить отношения. В июле 2023 года Батырев сделал ей предложение, а уже в октябре пара расписалась. Спустя год в браке родился сын.

О разводе Анна сообщила в соцсетях. Савельева сообщила, что «была вынуждена уйти с маленьким ребенком». Она также отмечала: «люди не меняются, терпение заканчивается».

Затем девушка поблагодарила всех за поддержку, записав видеообращение.

Спустя сутки в соцсетях не осталось ни намека на причины расставания, ни упоминаний мужа. Анна публикует фото с сыном. В Сети выразили надежду, что «все наладится», а «жизнь публичных людей всегда на виду, даже поссориться нельзя».

Ранее Батырев рассказывал, что отказался от алкоголя после встречи с женой Анной. Актер говорил, что хочет быть достойным, как она.