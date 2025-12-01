Чем старше певица, тем моложе поклонники: 39-летняя Ольга Бузова рассказала об отношениях с парнями помладше

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о внимании со стороны молодых мужчин. Артистка в беседе со StarHit призналась, что всегда пользовалась популярность у противоположного пола, но конкретно сейчас ей больше уделяют внимание кавалеры помладше.

В свои 39 лет Бузова не обрела семейное счастье. Однако звезда не теряет надежду. Она трепено и серьезно относится к такому чувству, как любовь, и просто так в отношения вступать не намерена.

«Я всегда пользовалась успехом у мужчин. Мне уделяют внимание, мной интересуются. И чем старше я становлюсь, тем моложе те, кто проявляет такую симпатию», — рассказала певица.

При этом Бузовой не нужен тот, о котом ей придется заботиться по-матерински. У девушки, как считает Ольга, должен быть мужчина, а не сыночек.

«Если у меня возникнет ощущение, что рядом сыночек, о котором нужно заботиться, опекать, то… словом, такой формат отношений меня не устроит»», — отметила ведущая.

Артистке приходится много работать, чтобы обеспечить себя и родных. Недавно она пожаловалась на хроническую усталость и недосып из-за обилия дел.