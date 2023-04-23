Чем чаще секс – тем лучше брак: как мужчины оценивают качество своей семейной жизни
Исследование, подтвердившее прямое воздействие секса на качество семейной жизни, завершили ученые из университета Торонто. Об этом эксперименте пишет Газета.Ru со ссылкой на The Jornal of Sex Research.
870 пар рассказали о своей интимной жизни и о зависимости межличностной значимости в отношениях от регулярных занятий сексом.
Как и следовало ожидать, качественный и постоянный секс, приводящий к удовлетворению, повышает ощущение значимости. Правда, это касается в первую очередь мужской части опрошенных.
Именно частота сексуальных контактов создаёт для мужчин-супругов благоприятную психологическую атмосферу, которая, в свою очередь, влияет на регулярность половой жизни.
Существует ли аналогичная зависимость у женской половины опрошенных, издание не сообщает.