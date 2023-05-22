Челябинская блогер-миллионник снялась топлес для своей афиши

Блогер Наталья Краснова, в подписчиках у которого насчитывается больше 1 миллиона фолловеров, стала знаменитой после того, как обратилась к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018-м году. Тогда девушку интересовал вопрос: будет ли когда-нибудь ее ремесло приравнено к полноценной трудовой деятельности?

С тех пор дела у блогера шли в гору, и вот теперь Краснова вовсю рекламируют свою недавно подготовленную стендап-программу. На афишах Наташа позирует в достаточно в откровенной позе, к тому же без бюстгальтера. Пикантные места, как сообщает издание URA.ru, прикрыты надписью с информацией о грядущем событии.

«У меня возникла идея вот такой афиши на мой Стендап концерты. Что скажете? Могут за это наказать» — спрашивает youtube знаменитость своих подписчиков.

Поклонники отнеслись к оригинальному решению с юмором, а некоторым пришло в голову вовсе попросить автора убрать скрывающую грудь надпись.