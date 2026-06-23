«Человек просто умирает»: Катя Лель призвала звёзд спасти забытую певицу Ирину Отиеву

Об этом артистка заявила в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ирина Отиева — заслуженная артистка России, автор песен, исполнительница русского джаза. В середине 1990-х была известна как «королева советского джаза». В 17 лет стала лауреатом джазового фестиваля в Москве, в 1976 году поступила в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных без экзаменов.

Поводом для обращения стало видео из московского супермаркета, на котором сильно изменившаяся певица покупает алкоголь и пытается скрыться от прохожих. Ролик недавно появился в Сети и вызвал беспокойство коллег. Отиева уже более двух десятилетий живёт затворницей в обычной московской квартире. Почти каждое утро она выходит в ближайший магазин за продуктами, прячет глаза за солнцезащитными очками и избегает общения. В ней с первого взгляда трудно узнать бывшую звезду — певица заметно поправилась.

«Я уверена, что вы знаете Ирину Отиеву. Было бы потрясающе, если бы все мы, объединившись, помогли, поддержали эту потрясающую артистку, помогли ей вновь обрести себя и почувствовать себя нужной», — поделилась Катя Лель в эфире.

Артистка подчеркнула, что невостребованность губительна для творческих людей. «Когда человек не востребован, он просто умирает», — отметила певица.

Напомним, причины ухода Ирины Отиевой со сцены официально не раскрывались. Родившаяся 22 ноября 1958 года в Тбилиси артистка долгие годы была одной из ярких звёзд отечественной джазовой сцены. Сейчас она редко оказывается в центре внимания публики, а информация о её текущем состоянии и образе жизни вызывает тревогу у коллег по музыкальной индустрии.