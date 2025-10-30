«Человек начал изучать русский язык»: Анна Седокова рассказала о влиянии ее песен на иностранцев

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова после обвинений в неумении грамотно разговаривать похвасталась, что по ее песням иностранцы учат русский язык.

В личном блоге артистка сделала репост видеоролика, в котором девушка из Страсбурга призналась, что слушает песни Анны Седоковой и благодаря им может общаться с русскоязычными посетителями.

«Благодаря песням Анны Седоковой человек начал изучать русский язык», - поведала автор ролика.

Исполнительница трека «Шантарам» не смогла пройти мимо и призналась, что для нее этот ролик стал приятной неожиданностью.

«Это супермило. Клара, я посылаю тебе много любви», - обратилась Анна к иностранке на видео.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова после смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы стала предметом постоянных насмешек со стороны хейтеров. Одной из причин нападок в адрес исполнительницы стала ее внешность. Звезду обвиняют в использовании фотошопа и чрезмерном увлечении услугами косметологов.