«Человек другого склада»: Повереннова заявила, что муж никогда ей не говорил о своей любви

Дарья Повереннова не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Актриса ведет уединенный образ жизни и довольно редко общается с прессой. Однако на этот раз она сделала исключение и в эфире шоу «Откройте, Давид!» поделилась сокровенным.

Дарья долго шла к женскому счастью. Она пыталась его обрести с Жигалкиным, Николаевым, Руденко. По словам артистки, в какой-то момент ее одолело отчаяние, вот почему Повереннова «поставила на себе крест». Но это оказалось преждевременно: в 2021 году актриса вышла замуж за Андрея Шаронова, который «вписался в идеальную картину мира».

При этом знаменитость отметила: мужчина скуп на эмоции, и свою любовь он предпочитает доказывать поступками.

«Я никогда с таким не сталкивалась и думала: "Что со мной не то?". А потом поняла, что мой муж — человек другого склада», — цитирует StarHit высказывание Дарьи из нового интервью.

Ранее Виктория Боня сообщила о циррозе печени экс-супруга и заявила, что он «чуть не умер». Полное высказывание светской львицы читайте в этой статье.