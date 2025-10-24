НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 октября 2025
Агата Муцениеце продолжает трудиться на позднем сроке беременности ради денег.
«Чего только не сделаешь ради денег»: Агата Муцениеце работает сутками, несмотря на поздний срок беременности

Актриса Агата Муцениеце станет мамой в третий раз. Несмотря на поздний срок беременности, супруга аккордеониста-виртуоза Петра Дранги продолжает усердно трудиться на съемочной площадке.

Муцениеце поделилась новостями в своем блоге. Сидя в кресле гримера, звезда пожаловалась на загруженный рабочий график. Она рассказала подписчикам, что второй день подряд задействована в съемках. По словам Агаты, ее желание — не обычный энтузиазм, а, скорее, необходимость, связанная с зарабатыванием денег.

«Шел 9 час съемки, второй день подряд. Чего только не сделаешь ради денег», — заявила Муцениеце.

Ранее сообщалось, что перед пополнением актриса переехала в дом к Петру Дранге вместе с детьми от первого брака. Семейство обосновалось в просторном особняке, которые расположен в поселке Княжье озеро.

