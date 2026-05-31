«Часто улыбаюсь — дар от судьбы»: телеведущая Арина Шарапова раскрыла секрет молодости перед 65-летием

Арина Шарапова стала известна благодаря многолетней работе на телевидении. Она ведёт просветительские программы, снимает образовательные фильмы и активно работает с молодёжью.

Телеведущая призналась, что не делает зарядку, но поддерживает форму ежедневными прогулками с собакой — дважды в день, утром и вечером, по часу. А ещё — много улыбается.

«Идет откуда-то изнутри, на уровне ДНК — дар от родителей и от судьбы», — поделилась Шарапова.

Источником энергии для неё остаётся работа. В интервью РИА Новости звезда отметила, что восполняет силы в окружении своей команды — людей, с которыми сотрудничает уже много лет. Вместе они создают фильмы, работают со школьниками, студентами и пенсионерами.

Свой юбилей Арина планирует отметить тихо — на даче с детьми.

Сейчас телеведущая снимает серию фильмов «Культурный код. Россия» для школьников. После показов она обязательно проводит дискуссии с молодёжью. К этой работе Шарапову подтолкнула поездка в Китай, которая убедила её в важности просвещения.

«Научитесь думать хорошо», — поделилась своим главным советом Шарапова в соцсети VK.