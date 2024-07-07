«Часть сердца отдана тебе»: дочь Анастасии Заворотнюк почтила память актрисы на 40-й день после ее смерти

7 июля со дня смерти актрисы Анастасии Заворотнюк прошло 40 дней. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни 29 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Анна Заворотнюк почтила память знаменитой мамы в личном блоге.

Дочь актрисы опубликовала в соцсети снимок, на котором можно увидеть фото Анастасии Заворотнюк в большой рамке на подставке, две горящие свечи и букет алых роз на столе рядом.

«40 дней как тебя нет, часть моего сердца навеки отдана тебе, теперь ты моя связь с небом. Вечная память», — написала Анна Заворотнюк.

Недавно дочь артистки заявила, после ее смерти произошел поистине мистический случай. По словам Анны Заворотнюк, она лишь чудом смогла найти архивные снимки с актрисой. Девушка уверена, что сохранить семейную память ей помогла мама, и поблагодарила ее.

«Несколько дней искала семейные альбомы, весь дом перевернула, и казалось, что вся память утеряна. До слез было обидно, так как никаких копий не делали. Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», — высказалась тогда дочь актрисы.

На 40-й день после смерти Анастасии Заворотнюк ее родные собрались на Троекуровском кладбище в Москве, чтобы постить память знаменитости. На траурной панихиде присутствовали супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев, мама Валентина Борисовна, и дети — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя Мила. Также на церемонии была замечена коллега артистки по сериалу Ольга Прокофьева.

Напомним, в 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. На протяжении пяти лет актриса боролась с заболеванием, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни.

Ранее сообщалось о том, что родные Анастасии Заворотнюк опубликовали в соцсети пост на 40-й день после ее смерти.