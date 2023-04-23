«Чашка выпала из рук»: жена Диброва шокирована его увольнением

Супруга телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва, Полина выразила недоумение по поводу увольнения своего мужа с Первого канала.

Новости о том, что в качестве ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» Диброва заменит певица Юлиана Караулова недавно начали распространяться в Сети.

У Карауловой уже есть некоторый опыт ведения телепередач. Более того, 34-летняя артистка сама была участницей интеллектуального шоу и даже выиграла в нём 3 млн. руб.

По словам Полины Дибровой, если слухи о сокращении штата окажутся правдой, что дальше делать, она представляет слабо, так как участие мужа в телевизионных эфирах было основным источником дохода всей семьи.

«Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук», — написала Диброва в личном блоге.

Примечательно, что супруга телеведущего не подтвердила и не опровергла слухи об увольнении. Сам телеведущей никак не комментировал появившиеся в СМИ новости.