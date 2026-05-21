Час и пять минут драмы: создатель сериала «Пацаны» раскрыл детали финального эпизода

Крипке стал известен благодаря созданию культового сериала «Сверхъестественное», а позже прославился как автор супергеройской сатиры «Пацаны», которая завоевала миллионы поклонников по всему миру.

Финальная серия пятого сезона продлится один час и пять минут. Эпизод завершит историю противостояния отряда мстителей и корпорации супергероев, которая длилась семь лет. Пятый сезон побил все рекорды просмотров. Несмотря на критику части фанатов, каждый эпизод заключительного сезона собрал по 57 миллионов зрителей по всему миру. За первые пять недель проката сериал обеспечил Prime Video лучший трёхнедельный показатель в истории платформы. Пятый сезон вошёл в топ-10 среди всех оригинальных сериалов стримингового сервиса.

Финальный эпизод получил неоднозначные оценки зрителей — средний балл составил восемь из десяти. Высокий интерес к завершению истории перевесил негативную реакцию части аудитории.

Напомним, сериал «Пацаны» стартовал на Amazon Prime Video семь лет назад и за это время вышло пять сезонов. Шоу рассказывает о команде обычных людей, которые противостоят корпорации коррумпированных супергероев.