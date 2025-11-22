«Цени людей»: Екатерина Волкова обратилась к дочери с неожиданной просьбой

Екатерина Волкова трогательно поздравила дочь с 33-летием.

Актриса поделилась яркими и душевными кадрами с дочерью Валерией в день ее рождения, оставив трогательное послание. Актриса поблагодарила дочь за уроки жизни и подчеркнула, насколько важно ценить людей, которые остаются рядом даже в самые сложные моменты.

51-летняя звезда сериала «Скорая помощь» родила Валерию в первом браке с Алексеем. Девушка получила образование в Марбурге и сегодня занимается психотерапией. В честь дня рождения девушки Волкова опубликовала фотосессию, где они обе позировали в парных образах: Валерия в элегантном сарафане, а мама — в платье-рубашке того же цвета.

«С днем рождения, доченька. Цени людей, которые верны тебе в самые сложные времена. И будь счастлива. Всегда рядом. Всегда люблю. Спасибо за уроки. Будь счастлива», — с любовью обратилась к имениннице Екатерина.

Поздравления последовали и от коллег. Екатерина Стриженова также успел поздравить девушку с 33-летием.

«Катя, поздравляю тебя! Все дороги открыты, все пути — главное выбрать свой», - написал актриса.

«С днем рождения Леру и ее прекрасную маму», «Счастья, крепкого здоровья, удачи и успехов в жизни. Вы как две красавицы-подружки! И очень похожи!», «Невероятные красавицы обе, счастья обеим», — писали поклонники в комментариях.

Помимо Валерии, у Волковой есть двое детей от брака с писателем Эдуардом Лимоновым: сын Богдан, родившийся в 2006 году, и дочь Александра 2008 года рождения.

