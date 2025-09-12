Цена замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь упала до 450 млн рублей

Стоимость замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в подмосковной деревне Грязь упала до 450 миллионов рублей. Однако продать недвижимость невозможно, так как постройки на участке не стоят на кадастровом учете.

Как пишет Kp.ru, замок общей площадью 2467 квадратных метров включает три отдельных постройки: главный 6-этажный дом, банный комплекс и бассейн, а также пристройка для прислуги. Галкин* в свое время скупил 16 земельных участков площадью 212 соток, чтобы вместить все необходимое.

При этом Алла Пугачева к деревне Грязь не имеет никакого отношения, все имущество ее молодой муж приобрел до брака.

В недавнем интервью исполнительница хита «Мадам Брошкина» заявила, что они не планируют продавать свое жилище. Однако, по данным издания, и желающих его приобрести нет.

Как пояснили эксперты, здания не стоят на кадастровом учете, из-за чего получается хорошая экономия на налогах - примерно по 10 миллионов рублей в год. Но и продать недвижимость из-за этого не получится даже с большим дисконтом. По данным издания, мифы о продаже за 1 миллиард рублей запускали друзья семьи Галкина*.

«Не могу даже представить кандидата, который захотел бы вложиться в эту дорогую недвижимость. Даже если владелец подарит все это жене, то никто никогда это не купит. Даже если она оформит и узаконит этот объект», - заверил эксперт по недвижимости.

Ранее сообщалось, что за 15 лет после окончания строительства замка семья Пугачевой сэкономила 180 млн рублей, так как платит налоги только за земельные участки.

