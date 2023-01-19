Бывший муж Ксении Бородиной попал в международный скандал

Экс-супруг Ксении Бородиной, тактично исчезнувший из жизни актрисы 12 лет назад, неожиданно оказался в эпицентре небольшого международного скандала.

Бизнесмен приобрел недвижимость в Турции и попытался получить вид на жительство в этой стране. Подал все необходимые документы и… попал под пресс миграционных чиновников!

Они выяснили сразу две шокирующие подробности. Юрий Будагов находится в международном розыске по факту мошенничества.

А еще он - армянин. И имеет соответствующий паспорт. В гражданстве Будагову, разумеется, тут же отказали.

Беда не приходит одна. Ксения тут же вспомнила своего бывшего. И во всеуслышание обвинила его в забвении себя и общей дочери, 13-летней Маруси.