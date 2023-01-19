17:50, 19 января 2023
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Бывший муж Ксении Бородиной попал в международный скандал
Экс-супруг Ксении Бородиной, тактично исчезнувший из жизни актрисы 12 лет назад, неожиданно оказался в эпицентре небольшого международного скандала.
Бизнесмен приобрел недвижимость в Турции и попытался получить вид на жительство в этой стране. Подал все необходимые документы и… попал под пресс миграционных чиновников!
Они выяснили сразу две шокирующие подробности. Юрий Будагов находится в международном розыске по факту мошенничества.
А еще он - армянин. И имеет соответствующий паспорт. В гражданстве Будагову, разумеется, тут же отказали.
Беда не приходит одна. Ксения тут же вспомнила своего бывшего. И во всеуслышание обвинила его в забвении себя и общей дочери, 13-летней Маруси.
- Он даже не позвонил и не поздравил нас с Новым годом! – пожаловалась Бородина. – И вообще не помогает с оплатой нашего отдыха и Марусиного образования!
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://7days.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: